مسؤول لبناني: لبنان مجبور على التواصل مع الدولة السورية

يحتل ملف اللاجئين السوريين حيزا مهما من الاهتمام اللبناني، لكن ثمة من يسأل إن كان بالإمكان حل هذا الملف بدون وجود علاقات ما بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

© Sputnik . Zahraa al-Amir الدفاع الروسية: عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا

بهذا الصدد يقول نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي: "هؤلاء مواطنون سوريون واجب الدولة السورية عندما تستقر الأمور في البلد أن تكون مسؤولة عن شعبها وعن جمهورها وتطالب بعودتهم وتسأل عنهم، سواء اتصلت الحكومة اللبنانية بها أم لا، هذا واجب الدولة تجاه مواطنيها، وفي الوقت عينه في لبنان عندما نقول إنه يجب على لبنان أن يقدم على الاتصال بالدولة السورية لأن لبنان صاحب المصلحة المباشرة ليس المعنوية فحسب بل المادية أيضاً بمحاولة إنهاء مسيرة اللجوء وعودة السوريين إلى بلادهم لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وإلى آخره".

وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك": "من هنا عندما نتحدث عن اتصال بين الدولة اللبنانية والدولة السورية نتحدث عن حاجة لبنان إلى ذلك لتسريع عودة اللاجئين".

ولفت الفرزلي إلى أن لبنان لا يستطيع أن يستمر على هذه الحالة، مشيراً إلى أن الاتصال سيتم، وأنه يتم على مستويات عديدة أمنية واقتصادية وزراعية ومالية وأمنية وعسكرية، وهذا الاتصال سيكتسب مع الوقت قوة ديناميكية أكبر وأكبر بمقدار ما تستطيع الدولة السورية أن تربح المعركة الكبرى وهي معركة الانتصار على أعدائها في الداخل والخارج، في الوقت عينه لبنان مجبور أن يذهب باتجاه التواصل مع الدولة السورية".

وحول رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري التواصل مع الحكومة السورية قال الفرزلي: "هي وجهة نظر لا تتعلق بالمصلحة الوطنية، وهذا ما قاله بنفسه إنه حتى إذا المصلحة اللبنانية العليا اقتضت الاتصال بالسوريين أنا لا أريد الاتصال".

وختم الفرزلي قائلاً: "نحن نعول تعويلاً كبيراً على المبادرة الروسية".