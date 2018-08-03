تسجيل
11:53 03 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البرلمان اللبناني

    مسؤول لبناني: لبنان مجبور على التواصل مع الدولة السورية

    © AFP 2018 / Joseph Eid
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يحتل ملف اللاجئين السوريين حيزا مهما من الاهتمام اللبناني، لكن ثمة من يسأل إن كان بالإمكان حل هذا الملف بدون وجود علاقات ما بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

    مخيم للنازحين السوريين في منطقة العقيدية في لبنان
    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    الدفاع الروسية: عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا
    بهذا الصدد يقول نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي: "هؤلاء مواطنون سوريون واجب الدولة السورية عندما تستقر الأمور في البلد أن تكون مسؤولة عن شعبها وعن جمهورها وتطالب بعودتهم وتسأل عنهم، سواء اتصلت الحكومة اللبنانية بها أم لا، هذا واجب الدولة تجاه مواطنيها، وفي الوقت عينه في لبنان عندما نقول إنه يجب على لبنان أن يقدم على الاتصال بالدولة السورية لأن لبنان صاحب المصلحة المباشرة ليس المعنوية فحسب بل المادية أيضاً بمحاولة إنهاء مسيرة اللجوء وعودة السوريين إلى بلادهم لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وإلى آخره".

    وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك": "من هنا عندما نتحدث عن اتصال بين الدولة اللبنانية والدولة السورية نتحدث عن حاجة لبنان إلى ذلك لتسريع عودة اللاجئين".

    ولفت الفرزلي إلى أن  لبنان لا يستطيع أن يستمر على هذه الحالة، مشيراً إلى أن الاتصال سيتم، وأنه يتم على مستويات عديدة أمنية واقتصادية وزراعية ومالية وأمنية وعسكرية، وهذا الاتصال سيكتسب مع الوقت قوة ديناميكية أكبر وأكبر بمقدار ما تستطيع الدولة السورية أن تربح المعركة الكبرى وهي معركة الانتصار على أعدائها في الداخل والخارج، في الوقت عينه لبنان مجبور أن يذهب باتجاه التواصل مع الدولة السورية".

    وحول رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري التواصل مع الحكومة السورية قال الفرزلي: "هي وجهة نظر لا تتعلق بالمصلحة الوطنية، وهذا ما قاله بنفسه إنه حتى إذا المصلحة اللبنانية العليا اقتضت الاتصال بالسوريين أنا لا أريد الاتصال".

    وختم الفرزلي قائلاً: "نحن نعول تعويلاً كبيراً على المبادرة الروسية".

    انظر أيضا:

    اليمن: بماذا فوجئت الأجهزة الأمنية في سيارات قادمة من لبنان
    الدفاع الروسية: عودة أكثر من 300 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال يوم
    الحريري: مستحيل أن أزور هذه الدولة العربية حتى لو اقتضت مصلحة لبنان ذلك
    لبنان يحتفل بالعيد الـ73 للجيش (فيديو)
    شبكة تزوير حاولت الاستيلاء على ودائع من عهد صدام حسين في لبنان
    المخابرات العراقية تكشف عن عملية كبرى تستهدف لبنان
    بالصور والفيديو... لبنان يحطم الرقم القياسي للنمسا ويدخل موسوعة "غينيس" بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات
    الكلمات الدلالية:
    الدولة السورية, عودة اللاجئين السوريين, مصلحة, وكالة سبوتنيك, سعد الحريري, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي في منطقة إيفانوفو
    قوة السماء القاهرة... القوات المظلية الروسية
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك