مسؤول لبناني: لبنان مجبور على التواصل مع الدولة السورية

وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك": "من هنا عندما نتحدث عن اتصال بين الدولة اللبنانية والدولة السورية نتحدث عن حاجة لبنان إلى ذلك لتسريع عودة اللاجئين".
ولفت الفرزلي إلى أن لبنان لا يستطيع أن يستمر على هذه الحالة، مشيراً إلى أن الاتصال سيتم، وأنه يتم على مستويات عديدة أمنية واقتصادية وزراعية ومالية وأمنية وعسكرية، وهذا الاتصال سيكتسب مع الوقت قوة ديناميكية أكبر وأكبر بمقدار ما تستطيع الدولة السورية أن تربح المعركة الكبرى وهي معركة الانتصار على أعدائها في الداخل والخارج، في الوقت عينه لبنان مجبور أن يذهب باتجاه التواصل مع الدولة السورية".
وحول رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري التواصل مع الحكومة السورية قال الفرزلي: "هي وجهة نظر لا تتعلق بالمصلحة الوطنية، وهذا ما قاله بنفسه إنه حتى إذا المصلحة اللبنانية العليا اقتضت الاتصال بالسوريين أنا لا أريد الاتصال".
وختم الفرزلي قائلاً: "نحن نعول تعويلاً كبيراً على المبادرة الروسية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)