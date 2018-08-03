تسجيل
15:00 03 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    مدينة القدس - مسجد قبة الصخرة

    قيادي فلسطيني: روسيا حجمت السياسة الأمريكية... والسعودية أكدت فشل "صفقة القرن"

    © Sputnik . Kristina Afanasyeva
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال صلاح أبو ختلة، القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، إن موقف الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، الذي أكد على رفض ما لم يقبل به الجانب الفلسطيني يؤكد الرفض العربي الكامل لما يسمى بـ"صفقة القرن".

    وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى سياسة بديلة بعدما تأكدت أن الموقف العربي والدولي بات موحدا ضد الإجراءات التي تتخذها بشأن القضية الفلسطينية، حيث لجأت إسرائيل إلى سياسية الأمر الواقع وفرض وجودها على بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية.

    وتابع أبو ختلة أن "الموقف العربي أصبح مجمعا عل الرفض وأن الموقف المصري كان واضحا من البداية، حيث رفض تنفيذ أي محور من محاور صفقة القرن دون الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وحدود 67".

    وأكد أبو ختلة أن السياسة الروسية فرضت واقعا مغايرا للسياسة على الأرض في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سياستها الأحادية في عدة دول منها سوريا والعراق وفلسطين، إلا أن الوجود الروسي والتفاهمات الأخيرة وضعت حدا للخطط الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة وشجعت العرب على اتخاذ موقف معارض للسياسات الأمريكية، كما طمأنت العديد من الأطراف بأن الولايات المتحدة لا يمكنها الانفراد بالسياسة في منطقة الشرق الأوسط.

    الملك سلمان وترامب
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    صحيفة عبرية: السعودية اغتالت "صفقة القرن"
    وشدد على أن حضور روسيا في الملف السوري وملفات المنطقة يستطيع أن يفرض المتغيرات على واقع المنطقة التي كانت تسيرها الولايات المتحدة وفقا لأهدافها الأحادية، وأنه وإن لم يكن الحضور الروسي في الملف الفلسطيني كبيرا إلا أنه يمكن أن يكون مؤثرا في المستقبل، خاصة في ظل الزيارات المتتالية لحماس أو السلطة الفلسطينية إلى روسيا.

    وتابع أن ما يخشى منه أن "تنفذ الولايات المتحدة أهدافها دون الإعلان، وهو ما تشير إليه تحركات السفير الأمريكي في إسرائيل بالضفة الغربية، وهي دلالات على أن واشنطن تسعى إلى تحقيق بعض أجزاء الخطة على الأرض حتى وإن لم يتم التوافق عليها ".

    وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نشرت الأسبوع الماضي بما يفيد أن الرسالة التي بعثت بها السعودية حول رفضها لـ"صفقة القرن"، التي لا تعالج ملفي القدس واللاجئين الفلسطينيين، أحبطت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقضت إكلينيكيا على "الصفقة الأمريكية".

    وتابعت الصحيفة أن السعودية انضمت إلى رفض السلطة الفلسطينية للصفقة وأنها اغتالت احلام وآمال الرئيس الأمريكي ، حينما اعتقد أن الرياض حليفة واشنطن.

    وتجدر الإشارة إلى أن " صفقة القرن" لم يعلن عنها رسميا وظلت طوال الفترة الماضية تتداول بالصحافة وعلى لسان بعض المسؤولين دون الحديث عن بنودها بالتفصيل.

    انظر أيضا:

    الإدارة الأمريكية تريد زيادة فريق عمل "صفقة القرن"
    صحيفة عبرية: "صفقة القرن" ستؤجل إلى هذا الموعد
    مرشح أمريكي سابق للرئاسة: "صفقة القرن" مفيدة اقتصاديا للجميع
    صحيفة عبرية: السعودية اغتالت "صفقة القرن"
    نائب مصري: رد السيسي بشأن "صفقة القرن" حسم الجدل
    وكالة تكشف دور الملك في "صفقة القرن"… وهكذا تعامل سلمان مع ولي العهد
    الكلمات الدلالية:
    صفقة القرن, أخبار فلسطين, حركة فتح, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي في منطقة إيفانوفو
    قوة السماء القاهرة... القوات المظلية الروسية
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك