تسجيل
16:59 03 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    النفط الليبي

    استثمار أم استعمار .. الحضور الأمريكي في ليبيا وعلاقته بالنفط وإيران

    © Sputnik . Andrey Stenin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    قال خبراء ليبيون إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الوجود في المشهد الليبي، بشكل مغاير عما هو الحال في العراق وسوريا وأفغانستان، بحثا عن نصيبها في ثروات البلد، خاصة فيما يتعلق بالنفط الذي تتنازع عليه عدة دول في الوقت الراهن.

    النفط الليبي
    © Sputnik . Andrey Stenin
    نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا: النفط من حق الشعب والمؤسسة الوطنية مسؤولة عنه حصرا
    من ناحيته قال عبدالله عثامنة، الخبير الليبي في الشؤون الاستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي نهاية يوليو/تموز الماضي، لا يمكن اعتباره تفويضا من الجانب الأمريكي لإيطاليا فيما يتعلق بالملف الليبي، خاصة أن هناك اختلافا في الرؤى والسياسات بين الدولتين فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

    وأضاف عثامنة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التجارب الفاشلة التي خاضتها الولايات المتحدة في العديد من البلدان عسكريا جعلتها تغير طريقتها، وأنها تسعى للحضور الناعم في المشهد الليبي من خلال بعض الموازنات والمقاربات، والدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية كما طالبت من قبل.

    وتابع: "هناك أطماع من الدول كافة في الملف الليبي فهي تحاول صياغة هذه الأطماع في شكل استثمارات وعمليات تنمية، إلا أنه يمكن التمييز بين الاستثمار والاستعمار"، حيث زاد الأخير على الأول في الفترات الماضية من خلال الوجود الفرنسي في الجنوب، وكذلك الرغبة الإيطالية في فرض سيطرتها وعلو النزعة الاستعمارية باعتبارها شريكا في صناعة القرار في المشهد الليبي.

    وأضاف: "وتناسوا جميعا موقف الشعب الليبي وسيادة قراره، وهو ما يتضح جليا في صراع شركات النفط التي لا يمكن استبعاد الحضور الأمريكي بشأنها على الرغم من أن العالم بدأ يتجه إلى الطاقة البديلة، إلا أن النفط الليبي لا يزال يشكل مطامع دولية من دول عدة". 

    من ناحيته قال عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، إن الدول التي تتدخل في الملف الليبي تعنيها مصالحها في المقام وأن الولايات المتحدة حضرت في المشهد الليبي في الوقت الراهن من أجل النفط خاصة مع الاستعداد لفرض عقوبات على النفط خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفعها للحضور في المشهد الليبي لضمان السيطرة على عملية ارتفاع الأسعار إثر العقوبات المرتقبة على إيران.

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الداخل الليبي يستنكر التصريحات المتبادلة بين الدول وبعضها بشان ليبيا وكأنها تركة لهم يقسمونها كيفما أرادوا، وأن عمليات الاستثمار لها الضوابط والقوانين والمؤشرات التي تضعها بعيدا عن النزعة الاستعمارية، وأن ليبيا بها الكثير من المقومات لعمليات الاستثمار التي يمكن أن تستثمر بشكل أمثل ما يحقق التوافق بين الداخل والخارج ويضمن التنمية لأبناء الوطن".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده بدأت التخطيط لحوار استراتيجي مع إيطاليا بهدف تعزيز التعاون في العديد من القضايا، من بينها الأمن في منطقة البحر المتوسط.

    النفط الليبي
    © Sputnik . Andrey Stenin
    سياسي ليبي: لهذا السبب إيطاليا ستتفوق على فرنسا في قيادة ليبيا
    وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في 30يوليو/تموز: "يسعدني اليوم أن أعلن أنا ورئيس الوزراء كونتي عن البدء في حوار استراتيجي بين إيطاليا والولايات المتحدة من شأنه تعزيز التعاون في العديد من القضايا، من بينها الجهود الأمنية المشتركة في منطقة البحر المتوسط".

    وتسعى الولايات المتحدة لتعزيز وجودها بحسب الخبراء خاصة في ظل وجود بعض الشركات العاملة في النفط في الداخل الليبي ومنها:

    إكسون موبيل الأمريكية

     شركة موبيل هي أمريكية متعددة الجنسيات. وقد استأنفت نشاطها في ليبيا في عام 2005، عقب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على ليبيا، وفي سبتمبر/ أيلول من العام 2013، قالت الشركة إنها ستقلص عملياتها وعدد موظفيها في ليبيا، مبررة ذلك بأنه لا داعي  للإبقاء على نشاط كبير في ظل تدهور الوضع الأمني.

    ويقع مقرها الرئيس في آرفينج بولاية تكساس توظف شركة إكسون موبيل، ويعمل بها  أكثر من 82 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، مع ما يقرب من 4000 موظف في المقر و27 ألف شخص في هيوستن.

    أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية

    بدأت شركة أوكسيدنتال بتروليوم أعمالها في ليبيا منذ عام 1965، وتعمل في مجال التنقيب، وتوقفت عن العمل أثناء فرض العقوبات الأمريكية على ليبيا عام 1986، وعادت مجددا 2004 بعد رفع الحصار، وفي عام 2008 وقعت الشركة خمسة عقود تنقيب وإنتاج بالمناصفة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، كما نجحت في تمديد آجال عقودها في البلاد.

    في عام 2011، سحبت الشركة كوادرها من البلاد بسبب الأوضاع الأمنية، وفي أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام كانت الشركة أول شركة أجنبية تعاود نشاطها بشكل فعلي في البلاد من خلال حقل النافورة.

    انظر أيضا:

    أحد أهم حقول إنتاج الغاز وسط ليبيا يخرج عن الخدمة
    ليبيا: إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية غربي البلاد
    الاستفتاء على دستور ليبيا.. إشادة بمفاوضات اللجنة الدستورية السورية وشروط طهران للقاء ترامب
    السراج يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة لبحث آخر التطورات في ليبيا
    صحيفة: منفذ هجوم مانشستر أنقذته بريطانيا من الحرب في ليبيا عام 2014
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, دونالد ترامب, إيطاليا, إيران, فرنسا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    راقصون خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد في ليما، بيرو 29 يوليو/ تموز 2018
    من محادثات سوتشي السورية إلى المهرجانات الصيفية في بقاع العالم - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك