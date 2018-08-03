المتحف المصري الكبير يستقبل رأس تمثال الملك "سنوسرت" الأول

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية في محافظة الجيزة المصرية، اليوم الجمعة، رأس تمثال الملك "سنوسرت" الأول من منطقة آثار القلعة تمهيدا لعرضها مع افتتاح المتحف.

من ناحيته، قال طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الرأس تحمل ملامح الدولة الوسطي، وهي مصنوعة من الجرانيت الوردي، وتظهر الملك "سنوسرت" الأول يرتدي غطاء الرأس فاقدا لبعض أجزاءه. كما أنها تتضمن ذقن ملكية مفصولة عن التمثال.

وأشار أيمن عشماي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أنه تم اكتشاف الرأس من خلال البعثة المصرية الألمانية العاملة في منطقة آثار المطرية عام 2005، وتبلغ أبعادها 122 سم، و108 سم، وارتفاع 75سم، وتزن حوالي 2 طن، كما تم اكتشاف الذقن منفصلة عن الرأس عام 2008م على بعد 10 أمتار من مكان اكتشاف الرأس.

© Photo / ministry of antiquities رأس تمثال الملك "سنوسرت" الأول

في ذات السياق، قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن فريق العمل من الأثريين والمرممين بالمتحف المصري الكبير استلموا الرأس والذقن من منطقة آثار القلعة، واستخدموا أحدث الأساليب في عملية التغليف، ووضع الرأس على قاعدة خشبية حمولة 6 طن باستخدام الروافع الهيدروليكية المخصصة لذلك.

وأوضح زيدان أنه سوف يتم إيداع الرأس والذقن داخل معمل الأحجار للبدء في أعمال الدراسة والفحص والتحليل والتوثيق، حيث سيتم استخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد لتوضيح عملية الدمج المبدئي للرأس مع الذقن.