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18:18 03 أغسطس/ أب 2018
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    محمد بن سلمان

    صحيفة تكشف رد فعل عائلة أسامة بن لادن على تهديدات حمزة لولي العهد السعودي

    © REUTERS / SAUDI-HAJ/MILITARY PARADE
    العالم العربي
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    كشفت صحيفة "الغارديان" السعودية عن رد فعل عائلة أسامة بن لادن على تهديدات حمزة الابن الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة المقتول لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية "حوارا نادرا" مع علياء الغانم، أم أسامة بن لادن، وعدد من عائلته، والذي كشف تفاصيل خطيرة عن حياة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي المقتول.

    أسامة بن لادن
    © AP Photo / Sputnik/AP Photo
    لأول مرة... والدة أسامة بن لادن تتحدث: هكذا كان ابني منذ طفولته وحتى وفاته
    لأول مرة، وبعد 7 سنوات من مقتله و11 سنة من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، أجرت السيدة علياء غانم والدة أسامة بن لادن، لقاء صحفيا تحدثت فيه عن حياة زعيم تنظيم "القاعدة" السابق منذ طفولته، وحتى آخر مرة التقته في عام 1999.

    وقالت الصحيفة البريطانية إن عائلة ابن لادن، ردت على تهديدات حمزة بن لادن، البالغ من العمر 29 عاما، والذي يعتقد أنه متواجد في أفغانستان.

    وتم توصيف حمزة بن لادن رسميا بـ"إرهابي عالمي" العام الماضي، وعهد إليه أيمن الظواهري بمنصب قيادي كبير في تنظيم القاعدة الإرهابي.

    شنّ حمزة بن أسامة بن لادن، ابن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، هجوما حادا على النظام الملكي السعودي، خلال شريط دعائي أصدرته مؤسسة "سحاب" التابعة للتنظيم بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    وقال حمزة: "يجب الإطاحة بالنظام الملكي السعودي لخيانة المسلمين وتشكيل تحالفات استراتيجية مع الغرب على حساب الفلسطينيين ودولتهم"، بحسب ما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

    وقال بن لادن في شريط الفيديو: "هذه هي المنهجية الثابتة التي اتخذها آل سعود تجاه فلسطين: الاعتراف باستيلاء إسرائيل على معظمها وتسليم ما تبقى لخونة مثل محمود عباس"، في إشارة إلى زعيم السلطة الفلسطينية.

    وقالت الصحيفة البريطانية إن أعمام حمزة عند توجيه هذا السؤال لهم، هزوا جميعا رؤوسهم بالأسى.

    وقال حسن بن لادن: "اعتقدنا أن الجميع تجاوز هذا، الشيء الوحيد الذي كنت أعرفه، أن حمزة كان يقول إنه سينتقم لأبيه، لكنه لا يريد أن يعود من جديد".

    وتابع

    لو كان حمزة أمامي، سأخبره: يهديك الله، فكر مرتين حول ما تفعله. لا تسر على خطى والدك.

    وقالت الصحيفة البريطانية إن حمزة بن لادن، يحاول أن يعيق جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتشكيل حقبة جديدة في المملكة بعيدة عن التشددة، وهو ما يراه ابن لادن الأصغر، بأنه "انحرافا عن العقيدة المتشددة، التي فرضتها المملكة طوال عقود طويلة".

    محمد بن نايف
    © REUTERS / Lucas Jackson
    حوار نادر يكشف عمليات استخباراتية واتصالات مع محمد بن نايف
    وأشارت "الغارديان" إلى إن حلفاء السعودية متفائلون بخطط ابن سلمان، لكنهم يقدمون ملاحظة تحذيرية له.

    ونقلت الصحيفة عن ضابط مخابرات بريطاني، قوله: "إذا لم يخترق الملك سلمان (العاهل السعودي) تلك الأفكار، لكان هناك الكثير من أسامة، ولست متأكدا من أنهم كانوا سيتمكنون من إيقافهم جميعا".

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