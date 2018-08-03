اليمن: مقتل 23 من "أنصار الله" بإحباط محاولة لاستعادة مواقع في الجوف

أعلن الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تسلل لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية

القاهرة- سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مواجهات عنيفة دارت، اليوم، بين الجيش والمليشيا، عقب محاولتها التسلل إلى مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقتي الغرفة والهيجة بمديرية المصلوب غرب الجوف".

© REUTERS / Fawaz Salman "أنصار الله" تحبط زحفا لقوات الرئيس هادي غرب الجوف

وأكد الموقع "مقتل أكثر من 23 من المليشيا خلال إفشال محاولتها التسلل، وأسر عنصرين من مقاتليها"، مشيرا إلى "استهداف طيران التحالف العربي بأربع غارات تعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العقدة بذات المديرية، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية".

في الأثناء، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" أن مسلحي الجماعة نفذوا هجوماً على الجيش اليمني في مديرية المصلوب، وأعطبوا شاحنة محملة بالذخائر للجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء.