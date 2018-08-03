اليمن: مقتل 23 من "أنصار الله" بإحباط محاولة لاستعادة مواقع في الجوف

القاهرة- سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مواجهات عنيفة دارت، اليوم، بين الجيش والمليشيا، عقب محاولتها التسلل إلى مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقتي الغرفة والهيجة بمديرية المصلوب غرب الجوف".
في الأثناء، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" أن مسلحي الجماعة نفذوا هجوماً على الجيش اليمني في مديرية المصلوب، وأعطبوا شاحنة محملة بالذخائر للجيش.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
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