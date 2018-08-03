آلاف الضباط والآليات العسكرية تتحرك في السعودية... ماذا يحدث

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، انتشار الآلاف من الضباط وأفراد الجيش والآليات العسكرية، استعدادا لحدث هام.

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانا، أكد فيه مدير عام الدفاع المدني السعودي، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، تمركز 18 ألف ضابط وفرد أمن، وأكثر من 3 آلاف آلية عسكرية في المملكة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية تطلق مبادرة جديدة بشأن الحج... وتطلق توجيهات هامة لكل الحجاج

وأشار إلى أن عملية الانتشار العسكري، هدفه الرئيسي خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل السلامة لهم، في موسم الحج

وأشار الفريق العمرو إلى أن قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة، بدأت بالفعل مباشرة مهامها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، وسرعة التدخل لمواجهة جميع المخاطر الافتراضية، التي قد تحدث خلال أداء الحجيج لمناسكهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني السعودي، أن المديرية العامة للدفاع المدني تشارك في أعمال موسم الحج لهذا العام من خلال 18 ألف ضابط وفرد تدعمهم 3000 آلية ومعدة تنتشر في جميع المواقع التي يرتادها الحجاج والزوار والطرق المؤدية إليها، لتعامل مع المخاطر كافة التي قد تهدد سلامتهم، لافتا إلى أن قوات الدفاع المدني المشاركة في مهمة الحج هذا العام على أهبة الاستعداد للتعامل مع المخاطر كافة التي قد تهدد سلامة الحجاج.

​

وأشاد الفريق العمرو بمستوى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج، التي شرفت باعتمادها من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وكذلك الخطط التفصيلية الملحقة بها.

وقال مدير عام الدفاع المدني السعودي: "القيادة الرشيدة حريصة على توفير الإمكانات لقوات الدفاع المدني المشاركة في أعمال الحج، على أداء مهامها في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن على أكمل وجه".

وأكد العمرو حرص المديرية على تحديث خطط انتشار وتمركز قوات الدفاع المدني المشاركة في حج هذا العام، على ضوء الدروس المستفادة من مواسم الحج الأعوام السابقة، إلى جانب استحداث عدد من الوحدات والفرق للتدخل السريع، وأداء مهام توعوية في مجال السلامة والإشراف الوقائي وغيرها من أعمال الدفاع المدني.