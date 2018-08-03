"أنصار الله" تستعيد مواقع في البيضاء والمقاومة تنفي

تجددت المعارك، اليوم الجمعة، بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، التابعة للجماعة، لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" نفذوا اليوم هجوماً واسعاً على مواقع لقوات الرئيس هادي في وادي فضحة بمديرية الملاجم في البيضاء، بإسناد مدفعي مكثف، تمكنوا خلاله من استعادة مواقع".

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي إثر الهجوم، في حين سقط آخرون باستهداف مسلحي " أنصار الله " تجمعا عسكريا في مفرق ناطع بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 1" (مداه 3 كيلومترات).

ولفت إلى شن مقاتلي "أنصار الله" هجوما على موقع سلبة سماة بمنطقة قيفة في رداع التابع لقوات الرئيس هادي، أوقع خسائر في صفوفهم.

لكن المركز الإعلامي للمقاومة الموالية لقوات الرئيس هادي في البيضاء أعلن على صفحته في "فيسبوك" مقتل وإصابة العديد من مسلحي "أنصار الله" وإعطاب أطقم تابعة لهم خلال كسر هجوم شنوه على مواقع تمت السيطرة عليها مؤخراً في منطقة فضحة الاستراتيجية بمديرية الملاجم، مؤكدا استعادة أحد المواقع في جبل ظهر البياض بذات المنطقة، خلال المواجهات التي لا تزال مستمرة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء.