اليمن: هجوم وقصف صاروخي لـ"أنصار الله" في عسير وجيزان

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما على قوات سعودية وأخرى يمنية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "مسلحي أنصار الله شنوا، اليوم، هجوما على موقع للجيش السعودي شرق جبل إيباد في عسير".

YouTube//sahafah24.net بعد دعوة المبعوث الأممي... "أنصار الله" مستعدة "مبدئيا" للحوار وأشار إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف حامية الموقع من العسكريين السعوديين واليمنيين اثر الهجوم، لافتا إلى إعطاب مسلحي "أنصار الله" جرافة سعودية غرب مركز المسيال بقصف مدفعي.

وفي جيزان ، ذكر المصدر ان وحدة الإسناد الصاروخي في "أنصار الله" أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمع عسكري سعودي في موقع ملحمة، خلف خسائر في صفوفهم.

وأضاف أنه تم استهداف تجمع عسكري سعودي آخر في تبة السمنة بجبل قيس في ذات القطاع بقذائف صاروخية آر بي جي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية، أعلنت الخميس، مقتل الجندي أول إسماعيل بن حمد صميلي، أحد منسوبي حرس الحدود في معارك حدودية مع مسلحي "أنصار الله" في قطاع الطوال بجيزان