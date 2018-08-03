وزير إماراتي يتحدث عن "كارثة جسيمة" وموقف مصر العسكري منها

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي، إن غزو الكويت كان "كارثة جسيمة تركت جرحها العميق".

وأضاف على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "نتذكر موقف قادة الخليج الشرفاء الملك فهد بن عبدالعزيز والشيخ زايد بن سلطان والشيخ عيسى بن سلمان والشيخ خليفة بن حمد، رحمهم الله، والسلطان قابوس، حفظه الله. وحدة الموقف أساسه الصدق والمصداقية".

وأشار قرقاش إلى أن موقف مصر السياسي والعسكري في أزمة احتلال الكويت "كان شجاعا ومحوريا في التصدي لغزو صدام وعدوانه".

وذكر قرقاش بموقف الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك "موقف الرئيس مبارك التاريخي كان من الصعب أن يتبلور الدعم العربي للكويت".

نعم، موقف مصر السياسي والعسكري في أزمة إحتلال الكويت كان شجاعا ومحورياّ في التصدي لغزو صدام وعدوانه، فبدون موقف الرئيس مبارك التاريخي كان من الصعب أن يتبلور الدعم العربي للكويت، قارن الموقف المصري الأخلاقي بخيانة الإخوان في هذا الإمتحان. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2018

وطالب قرقاش بالمقارنة بين "الموقف المصري الأخلاقي بخيانة الإخوان في هذا الامتحان".

وغزا العراق، تحت حكم الرئيس السابق صدام حسين، دولة الكويت فجر الثانى من أغسطس/آب عام 1990، استطاع خلال يومين السيطرة على الكويت، وتعيين حكومة صورية فيها".

وبعد 8 أشهر من الغزو، استطاعت تحالف عالمي برئاسة أمريكا، إنهاء احتلال العراق للكويت، وقد شاركت مصر في هذه الحرب.