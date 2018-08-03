بعد ضجة كبرى... بيان عاجل من إثيوبيا بشأن "الإمارات ضيعت الإسلام"

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بيانا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، ملس ألم، والتي علق فيها على تصريحات متداولة لرئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، والتي تحدث فيها عن أنه قال لولي عهد أبو ظبي، "الإسلام ضاع منكم".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في منتدى بدر للجالية الإسلامية الإثيوبية بشأن أن "الإسلام ضاع منكم"، التي استخدمت من قبل بعض وسائل الإعلام "خارج السياق".
وأشار المتحدث إلى أن الجملة التي قالها رئيس الوزراء تعبر عن المنطقة، بينما استخدمت بعض الوسائل الإعلام للهجوم على ولي عهد أبو ظبي.
وأضاف ألم أنه "ليس هناك أي تغير في علاقات البلدين (إثيوبيا والإمارات)، معلنا أن علاقتنا مع الإمارات قوية من أي وقت مضى".
وفي نفس السياق، عبر المتحدث أن حكومة إثيوبيا ترغب أن تقود الوساطة بين إريتريا وجيبوتي.
وذكر المتحدث أن إثيوبيا عندها علاقات صديقة مع كل من إريتريا وجيبوتي ، مشيرا إلى أن استقرار قرن إفريقيا استقرار لإثيوبيا.
ومن جهته، أشار المتحدث إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة كانت ناجحة ومثمرة، وركزت في المقام الأول على جلب الدعم للمصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي.
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