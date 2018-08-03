سوريا تدين "مجزرة بشعة" على مشفى وسوق شعبي في ميناء الحديدة اليمني

أدانت سوريا المجزرة على مشفى وسوق شعبي في ميناء الحديدة باليمن.

دمشق — سبوتنيك. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله إن "سوريا تدين بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي الغاشم على مشفى وسوق شعبي في ميناء الحديدة باليمن والذي أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين اليمنيين الأبرياء".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad الأمم المتحدة: قصف مستشفى الثورة في الحديدة اليمنية أمر مروع

وأضاف المصدر، أن "هذه الجريمة النكراء تعبير عن إحباط ويأس العدوان السعودي أمام فشله المتواصل وهي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة".

وناشدت سوريا "عبر المجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد للعدوان السعودي البربري المدعوم من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تزود هذا العدوان بأشد وسائل القتل الفتاكة".

وسقط عشرات القتلى والجرحى في غارات للتحالف على مستشفى وميناء في الحديدة أمس الخميس.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء.