بوغدانوف بحث مع قيادة الحزب التقدمي اللبناني مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر على موقع الوزارة الرسمي: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا المجاورة للبنان مع التشديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة في ذلك البلد وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بما في ذلك أولئك الموجودين على الأراضي اللبنانية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو/تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.
هذا وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، قد أعلن في وقت سابق، أن التنسيق المشترك بين وزراتي الدفاع والخارجية الروسية، سمح بتطوير خطة عمل من أجل عودة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
ووفقاً لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.
وتشير البيانات المعممة، إلى أنه هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.
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