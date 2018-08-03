بوغدانوف بحث مع قيادة الحزب التقدمي اللبناني مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ناقش مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني الوضع في البلاد وتوفير شروط العودة للاجئين السوريين إلى وطنهم.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر على موقع الوزارة الرسمي: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا المجاورة للبنان مع التشديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة في ذلك البلد وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بما في ذلك أولئك الموجودين على الأراضي اللبنانية".

