تعليق رسمي يحسم الجدل بشأن اشتباكات داخل معسكر قوات "هادي" الخاصة

ونشرت وزارة الداخلية اليمنية في عدن، بيانا على موقعها الرسمي، علقت فيه على الأنباء المتداولة على نشوب اشتباكات في المعسكر.
وقال المصدر: "لا صحة للمعلومات، التي زعمت وجود اشتباكات مسلحة في معسكر قوات الأمن الخاصة بمنطقة الصولبان بمديرية خورمكسر".
وتابع "ما حدث هو انطلاق قذيفة آر بي جى عن طريق الخطأ من أحد جنود حراسة اللواء 301، وسقطت القذيفة قرب بوابة المعسكر".
وأكد المصدر عدم وقوع أي أضرار، جراء سقوط تلك القذيفة في المعسكر.
من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية، نصب عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي كمينا لقوات التدخل السريع في غرب مدينة المحفد.
وقال موقع "عدن الغد" الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن الكمين أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة قائد التدخل السريع، العقيد جمال لكمح، وثلاثة أخرين.
وتمكنت قوات التدخل السريع من قتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة وإصابة آخر.
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