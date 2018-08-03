تعليق رسمي يحسم الجدل بشأن اشتباكات داخل معسكر قوات "هادي" الخاصة

حسم تعليق رسمي، اليوم الجمعة 3 أغسطس/آب، الجدل المثار حول سقوط العشرات ضحايا، إثر اشتباكات داخل في معسكر للقوات الخاصة التابعة للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.

ونشرت وزارة الداخلية اليمنية في عدن، بيانا على موقعها الرسمي، علقت فيه على الأنباء المتداولة على نشوب اشتباكات في المعسكر.

© REUTERS / Fawaz Salman "أنصار الله" تحبط زحفا لقوات الرئيس هادي غرب الجوف

ونفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المزاعم المتعلقة بوجود اشتباكات داخل معسكر لقوات الأمن الخاصة في عدن.

وقال المصدر: "لا صحة للمعلومات، التي زعمت وجود اشتباكات مسلحة في معسكر قوات الأمن الخاصة بمنطقة الصولبان بمديرية خورمكسر".

وتابع "ما حدث هو انطلاق قذيفة آر بي جى عن طريق الخطأ من أحد جنود حراسة اللواء 301، وسقطت القذيفة قرب بوابة المعسكر".

وأكد المصدر عدم وقوع أي أضرار، جراء سقوط تلك القذيفة في المعسكر.

من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية، نصب عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي كمينا لقوات التدخل السريع في غرب مدينة المحفد.

وقال موقع "عدن الغد" الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن الكمين أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة قائد التدخل السريع، العقيد جمال لكمح، وثلاثة أخرين.

وتمكنت قوات التدخل السريع من قتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة وإصابة آخر.