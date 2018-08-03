بعد تدخل عاجل لأمير الكويت... تصريح مثير من مسؤول عراقي

أدلى مسؤول محلي عراقي، بتصريح مثير حول، وذلك بعد أيام من قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد التدخل لإنقاذ الوضع، في العراق.

وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الجمعة، إن المولدات الكهربائية المرسلة من الكويت "مستخدمة وتستهلك الكثير من الوقود"، حسب موقع بغداد اليوم.

وتابع العيداني، في مؤتمر صحفي، أن المولدات المرسلة من الكويت مستخدمة، "واستهلاكها للوقود عال جدا، ولا تدعم مشكلة الكهرباء في البصرة".

وأكد العيداني أن المولدات "لا تدعم مشكلة الكهرباء في البصرة، ولم تأت إلى البصرة وإنما إلى بعض المحافظات الأخرى".

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وتدخل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، في أزمة الكهرباء التى تواجهها العراق، وأصدر توجيها عاجلا لحكومته.

وبعدها أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أن الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أنه "بتوجيه من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية تجهيز وزارة الكهرباء العراقية، بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة".

وكانت إيران قد قطعت خط الكهرباء الذي يغذي العراق بقدرة ألف ميغاواط، الشهر الماضي بسبب تراكم الديون، ما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات ذي قار والبصرة وميسان جنوبي البلاد.

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.