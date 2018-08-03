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23:27 03 أغسطس/ أب 2018
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    رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي

    الحوثي يهدد بضرب أهداف التحالف "ولو كانت مخفية تحت الأرض"

    Alkhaleejaffaris.me
    العالم العربي
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    وجه رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، في خطاب ألقاه أمام الحشود مشاركة في مسيرة شهدتها العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، تهديدات جديدة لدول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

    وأكد الحوثي في خطابه أن اليمن قادرة على الوصول إلى الأهداف العسكرية والحيوية لدول التحالف حتى وإن كانت تلك الأهداف مخفية تحت الأرض، بحسب وكالة الصحافة اليمنية التابعة للجماعة.

    وقال في الخطاب الذي ألقاه في مسيرة "بدمائنا نصون أعراضنا" التي شهدتها العاصمة اليوم الجمعة أنه لا يمكن "للمرتزقة" أن يحظوا بشرف الوطنية، مضيفا أن "من يأتي لبلده على ظهر دبابة لا يمكن أن يكون وطنيا".
    وأشار الحوثي في سياق خطابه إلى أن "قرض البنك الدولي لا يعني الجمهورية اليمنية ولا يعني أحرار اليمن" في إشارة إلى الأنباء المسربة عن اتفاقات بين البنك وحكومة "هادي" على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

    رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي
    Alkhaleejaffaris.me
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    وحول المبادرة التي أطلقها رئيس اللجنة الثورية العليا في 31 من يوليو/تموز الماضي من الشهر الجاري قال الحوثي: "قدمنا مبادرة وقف الأعمال العسكرية البحرية من أجل الحفاظ على دماء شعبنا". وتابع: 

    لا نقدم المبادرات اعتباطا أو ذلا لكن ثقافتنا كمسلمين ليست ثقافة القتل من أجل القتل.

    واشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى الجاهزية والاستعداد لخوض معارك مواجهة التحالف بالقول:"إذا ارادوا الاستمرار بالقتال فإن ابائنا مستمرون في القتال، ولايمكن أن نقبل بذل اعراضنا"
    وفي إشارة تهكم على الهزائم التي يواجهها المشروع الأمريكي في المنطقة قال الحوثي:

    نقول لكل من جاء إلى اليمن ليقاتل الإيرانيين كما يدعي أن عليه الذهاب للانتصار في سوريا أولا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أنصار الله, السعودية, السعودية, اليمن
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