الصليب الأحمر: تجاهل القانون الدولي الإنساني في اليمن لا يحتمل

أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القصف، الذي تعرضت له مدينة الحديدة غرب اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الصليب الأحمر في بيان اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، إنه "قتل 55 مدنيا وجرح 170 آخرين عندما هزت سلسلة من الانفجارات مناطق مأهولة بالسكان في المدينة الساحلية، بما في ذلك سوق السمك والمنطقة المحيطة بمستشفى الثورة، المستشفى الذي تدعمه اللجنة الدولية، وهو واحد من أكبر المراكز الصحية وأكثرها ازدحاما في الحديدة. كما تم تدمير سيارتي إسعاف".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad سوريا تدين "مجزرة بشعة" على مشفى وسوق شعبي في ميناء الحديدة اليمني

وأكد رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن يوهانس بريوير، أن "المشاهد التي تصلنا من الحديدة مروعة. وأصبح تجاهل القانون الدولي الإنساني في اليمن لا يحتمل. رغم أن ظروف الانفجارات الأرضية مجهولة، فإن عدم احترام حياة المدنيين والأعيان المدنية أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف: "بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام وحماية السكان المدنيين والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية في جميع الظروف، ويجب تسهيل عمل الموظفين الطبيين".

ولفتت اللجنة الدولية إلى أنها "زودت مستشفى الثورة بمواد جراحية وأكياس لحفظ الجثث بعد استهداف محيطه"، لافتة إلى أنها "تقدم دعمها المنتظم على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية للمستشفيات في الحديدة من أجل تعزيز قدرات تلك المرافق مع الجرحى".