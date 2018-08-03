"أنصار الله" تعلن قصف قوات الرئيس هادي في عسير بصاروخين محليين

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أنها شنت قصفا على قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قطاعي عسير وجيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا تجمعات لقوات الرئيس هادي غرب مجازة في عسير بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تستعيد مواقع في البيضاء والمقاومة تنفي

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي جراء القصف الصاروخي.

ولفت المصدر إلى أن قوات الرئيس هادي نفذت محاولة تقدم باتجاه مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" شرق جبل جحفان في جيزان.

وأكد إحباط مقاتلي "أنصار الله" محاولة التقدم، وشنهم قصفاً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات لقوات الرئيس هادي شرق جبل جحفان وفي جبلي الدخان وإم بي سي وشرق جبل الدود في ذات القطاع.

ولفت إلى أن وحدة الهندسة في "أنصار الله" أعطبت جرافة عسكرية سعودية في كمين بعبوة ناسفة شرق جبل الدود بجيزان، في حين استهدف قناصو "أنصار الله" ثلاثة جنود يمنيين قبالة جبلي الدخان والدود.