"عطل مفاجئ" يؤخر أولى خطوات توجيه أمير قطر

فوجئ الجميع بحدوث عطل مفاجئ، اليوم السبت 4 أغسطس/ آب، تسبب في تأخير أولى خطوات التوجيه الصادر من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد حصل عطل مفاجئ في المنصة الإلكترونية الأردنية القطرية التي تم الاحتفال بإطلاقها من قبل وزارة العمل في مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly الأردن يبدأ رسميا أولى خطوات توجيه أمير قطر

وعلى إثر ذلك، أوضحت وزارة العمل أنه منذ لحظة إطلاق المنصة الإلكترونية الأردنية القطرية للتوظيف كان هناك عدد هائل جدا من عمليات الدخول على السيرفرات الخاصة بالمنصة، حيث بلغ العدد خلال نصف ساعة حوالي 180 ألف دخول في آن واحد.

وأضافت الوزارة، أن هذا الأمر نتج عنه تباطؤ فقط في عمليات الدخول وتم العمل على معالجة الموضوع بالسرعة الممكنة. وكان الدخول الكثيف من قبل المواطنين الأردنيين تسبب في عطل فني في الموقع لفترة محدودة.

ونقل موقع "خبرني" الأردني عن وزارة العمل، قولها إن نحو مليون شخص حاولوا الدخول إلى الموقع في اليوم الأول من الكشف عنه. وتوقعت الوزارة أن يقوم نحو 2 مليون مواطن أردني بالتقديم للفوز في فرصة عمل بقطر.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، إن الدخول الكبير على الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم الوظائف في قطر هو ما سبب عطلا في المنصة أو أبطأ العمل فيها. وأضاف أن الكثير من الأردنيين يحاولون الدخول للمنصة مما أدى إلى تعطلها، متوقعا أن يتقدم 2 مليون أردني للوظائف المتاحة من دولة قطر.

وكان وزير العمل الأردني سمير مراد، أطلق الأربعاء الماضي، المنصة الإلكترونية الأردنية القطرية للتوظيف. وقال مراد، في مؤتمر صحفي، إن وزارة العمل القطرية تتولى مهمة تزويد الأردن بالأسماء التي وقع عليها الاختيار للتوظيف. وأضاف أن صحة البيانات المدرجة على المنصة مسؤولية الباحث عن العمل، وذلك وفقا لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية.

وأعلن وزير العمل بعد زيارته قطر، الشهر الماضي، بأنه تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة ما بين الجانبين الأردني والقطري، كما تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة، بإشرافه ونظيره القطري.

كما أعلن مراد أنه تم الاتفاق على آلية عمل واضحة وسريعة، أولها سيكون بتشغيل 1000 شخص خلال الشهرين المقبلين، في حين الـ 9000 وظيفة المتبقية، جاء إنشاء منصة الإلكترونية مشتركة ليتمكن الشباب والشابات الأردنيين من تقديم الطلبات.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية، بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.