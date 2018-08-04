إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية

كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت 4 أغسطس/آب، عن عزمها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في المملكة قريبا.

طهران — سبوتنيك. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن هذا القرار جاء، بناء على الاتفاق الذي عقدته في سويسرا قبل شهور.

© AFP 2018 / Anwar Amro طهران تكشف سر الزيارات السعودية الإيرانية المتبادلة

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في تصريحات نشرتها وكالة "بانا" الإيرانية، اليوم السبت "سيجري افتتاح مكتب رعاية مصالح إيران في السعودية قريبا بناء على الاتفاق الذي أجريناه في سويسرا قبل 8 أشهر، والذي تقرر فيه أن تحفظ سويسرا مصالح إيران في المملكة العربية السعودية".

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية السعودية، تشهد توترا كبيرا منذ عقود، حيث انقطعت العلاقات مرات عديدة منذ عام 1943، ومرة أخرى عام 1987، ومرة ثالثة عام 1991، وأخر مرة عام 2016، عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.