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14:16 04 أغسطس/ أب 2018
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    مدينة بنغازي الليبية

    طرق بديلة للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي في ليبيا

    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    العالم العربي
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    يسود الظلام لساعات طويلة في معظم المدن الليبية إثر انقطاع التيار الكهربائي الذي لم يعد يقتصر على الليل فقط، ما اضطر الشعب الليبي إلى اللجوء لطرق بديلة لمواجهة ظلام الليل وارتفاع درجات الحرارة.

    تقول جميلة اللباد، أستاذة الجغرافيا بجامعة الجبل الغربي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الليبيين يلجأون إلى الطرق البديلة للتغلب على انقطاع الكهرباء الذي يستمر لأكثر من 10 ساعات يوميا، حيث يخرج سكان المدن الساحلية إلى الشواطئ والجلوس أمامها  سواء في الليل أو النهار، للهروب من درجة حرارة المنزل.

    سيمنس
    © REUTERS / Lukas Barth
    "سيمنس" الألمانية تعود إلى ليبيا باتفاقات كهرباء
    وتضيف أن المدن الجبلية تلجأ إلى المولدات الكهربائية، ويجلسون خارج المنازل أطول وقت ممكن سواء بالليل أو النهار، ويقيمون الجلسات العائلية لساعات طويلة، كما أنهم ينامون خارج المنازل لارتفاع درجات الحرارة وأن كبار السن يعانون بشكل كبير نظرا للواقع الصحراوي ذات درجات الحرارة المرتفعة.

    وتابعت أن الأمر يزاد سوءا يوما بعد الآخر، حيث تتزايد فترة انقطاع التيار الكهربائي كل يوم عما قبله.

    فيما يقول محمد عبدالله من طرابلس، لـ"سبوتنيك" إن "انقطاع الكهرباء دفع البعض إلى شراء المولدات، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها، إلا أن الأزمة تكمن في عدم قدرة الجميع على شراء المولدات، وأن الأهالي يعانون بشكل كبير في كل مناحي الحياة، خاصة أن الأهالي يشتكون من فساد بعض الأشياء التي تضع في الثلاجة نظرا لانقطاع التيار لمدة تزيد عن الـ 10 ساعات".

    وتابع "الأمر أصبح يشكل أزمة كبرى على كافة المناطق الليبية، خاصة مع عدم وجود حلول فعالة تجاه الأزمة".

    وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الجمعة 3  أغسطس/ آب عن خروج 7 وحدات عن الخدمة، بسبب فصل محول جهد 400 – 220 ك.ف.

    ليبيا
    © AFP 2018
    انقطاع الكهرباء عن غرب وجنوب ليبيا
    وقالت الشركة، في بيان لها، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الشبكة فقدت 1400 ميجاوات جراء خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة والوحدة الغازية الثانية في محطة الزاوية للدورة المزدوجة، تبعها خروج محطة توليد جنوب طرابلس والخمس الغازية والوحدة البخارية الأولى في محطة كهرباء مصراتة.

    وأوضحت الشركة، أن خروج الوحدات السابقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، بما فيها المنطقة الجنوبية.

    وفي يوليو/ تموز الماضي شهدت العاصمة الليبية احتجاجات ضد حكومة الوفاق إثر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

    وكانت ليبيا عاشت نفس الأزمة في العام الماضي 2017 واستمرت لفترات طويلة حتى عادت للاستقرار، لتعود مجددا إلى الشارع الليبي منذ فترة قريبة.

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