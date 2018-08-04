الكويت تهاجم "أنصار الله"... بماذا اتهمها الحوثي في خطابه

جددت الكويت دعمها لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي.

وشددت الكويت، خلال كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي التي ألقاها أمس الخميس أمام مجلس الأمن، على ضرورة مواصلة مجلس الأمن موقفه الموحد والحازم تجاه الملف اليمني وأن تكون رسالته واضحة للأطراف اليمنية "وبشكل خاص جماعة الحوثي".

© Fotolia / Plysuikvv الكويت تكشف موقف دول الخليج في حال إغلاق مضيق هرمز

وأكد المندوب الكويتي أن أي خطة سلام في اليمن لا تستند إلى المرجعيات الأساسية الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، ستسهم بتعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة مما سيكون له آثار خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال العتيبي إن "الأزمة اليمينة لا يمكن أن تحل عسكريا بل سياسيا بالارتكاز على المرجعيات السياسية الثلاثة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 2216".

وأضاف: "بالرغم من إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة، لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية إلا أن ميليشيا الحوثي واصلت استهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والتي وصل عددها حتى الآن الى 163 صاروخا باليستيا بالإضافة لأكثر من 66 ألف مقذوف متفجر وجهت نحو أهداف مدنية مخلفة خسائر بشرية ومادية".

© AP Photo / Jon Gambrell الكويت تعلق رسميا على "الخطوة العسكرية" المرتقبة في الخليج

وأكد العتيبي تأييد الكويت للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات تهدف للحفاظ على أمنها واستقرارها وإشادتها بقرارها في منح 25 ألف تأشيرة حج للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء أو تمييز.

وكان القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، أشاد خلال خطاب جماهيري أمس الجمعة، بموقف روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن، في حين اتهم الكويت "بالتحدث باسم السعودية".