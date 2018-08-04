"بيان عاجل" من "أرامكو" بعد إعلان السعودية استئناف تصدير النفط

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم السبت، 4 أغسطس/ أب، استئناف نقل شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب، وبشكل فوري.
جاء ذلك بعدما أعلن وزيرالطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن "قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت السعودية أعلنت وقف كل شحنات النفط عبر ممر مائي رئيسي بعد هجوم للحوثيين في اليمن استهدف ناقلتي نفط.
وتضمن بيان لوزير النفط السعودي نشرته وسائل الإعلام الرسمية "تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فوري مؤقت… إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة".
ويذكر أن ناقلتي نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية "البحري" تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام قد تعرضتا لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر، بحسب ما أفادت شركة آرامكو في بيان. مضيفا أن إحدى الناقلتين تعرضت أثناء هذا الهجوم "لأضرار طفيفة دون أن تقع أية إصابات".
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