"بيان عاجل" من "أرامكو" بعد إعلان السعودية استئناف تصدير النفط

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم السبت، 4 أغسطس/ أب، استئناف نقل شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب، وبشكل فوري.

جاء ذلك بعدما أعلن وزيرالطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن "قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

© REUTERS / Faisal Al Nasser السعودية تعلن استئناف تصدير النفط عبر مضيق "باب المندب"

وأكد ثقته أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي التي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية. وشدد الوزير السعودي على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هي مصلحة دولية مشتركة و يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤلياته تجاهها.

وكانت السعودية أعلنت وقف كل شحنات النفط عبر ممر مائي رئيسي بعد هجوم للحوثيين في اليمن استهدف ناقلتي نفط.

وتضمن بيان لوزير النفط السعودي نشرته وسائل الإعلام الرسمية "تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فوري مؤقت… إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة".

ويذكر أن ناقلتي نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية "البحري" تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام قد تعرضتا لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر، بحسب ما أفادت شركة آرامكو في بيان. مضيفا أن إحدى الناقلتين تعرضت أثناء هذا الهجوم "لأضرار طفيفة دون أن تقع أية إصابات".