مفتي سوريا: دمشق تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

قال المفتي العام للجمهورية العربية السورية، الدكتور أحمد بدر الدين حسون، خلال لقائه متروبوليت هنغاريا للروم الكاثوليك، فيليب كوتشيش، اليوم السبت، إن سوريا تقارع الإرهاب نيابة عن العالم وهي مهد للرسالات السماوية، والتاريخ سجل مشاركتها بصنع الحضارة الإنسانية والانفتاح على العالم.‏

وقال المفتي حسون إن:" سوريا نموذج للإخاء والسلام والتضامن بين أبنائها مسلمين ومسيحيين"، مؤكدا أن "الشعب السوري بفضل صموده وتضحياته والتفافه حول جيشه وقيادته تمكن من تحقيق الانتصار على الإرهاب".

© AFP 2018 / ABDULMONAM EASSA مفتي سوريا: "الخوذ البيضاء" تضم كيميائيين من مجرمي الحرب

من جانبه، أكد كوتشيش أن الإعلام الغربي قدم صورة مضللة ومشوشة لما تتعرض له سوريا من حرب إرهابية معتبرا أن: "الوقت حان ليستمع المجتمع الدولي للحقيقة حول ما يتعرض له الشعب السوري من إرهاب".

حضر اللقاء الأرشمندريت، نعيم الغربي كاهن كاتدرائية سيدة النياح البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك في دمشق، والدكتور علاء الدين الزعتري مدير الفتوى في وزارة الأوقاف.