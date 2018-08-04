السعودية تعلن تسليم هدية الملك سلمان إلى اليمن

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم السبت، 4 أغسطس/ أب، هدية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب اليمني.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 طن من التمور هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية، وتسلم الشحنة من فريق المركز في مدينة عدن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة اليمنية جمال بلفقيه".

© AFP 2018 / TED ALJIBE السعودية تدشن جسرا جويا لإغاثة الحديدة بـ70 طنا من المساعدات

وأضافت الوكالة، أن "هذه الهدية تأتي ضمن البرامج الإنسانية التي يقدمها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.

وكان طائرتا إغاثة سعوديتان، تحملان 70 طنا من المواد الإغاثية الإيوائية والطبية، وصلتا، مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، ضمن عمليات الجسر الجوي والبري والبحري الذي أطلقته دول التحالف لإغاثة محافظة الحديدة غرب اليمن.