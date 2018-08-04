السعودية تعلن تسليم هدية الملك سلمان إلى اليمن

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 طن من التمور هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية، وتسلم الشحنة من فريق المركز في مدينة عدن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة اليمنية جمال بلفقيه".
وكان طائرتا إغاثة سعوديتان، تحملان 70 طنا من المواد الإغاثية الإيوائية والطبية، وصلتا، مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، ضمن عمليات الجسر الجوي والبري والبحري الذي أطلقته دول التحالف لإغاثة محافظة الحديدة غرب اليمن.
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