عمل إرهابي يؤثر على عمل الكهرباء في 3 محافظات عراقية

بغداد- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة، مصعب المدرس، في بيان له، "تعرضت خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى- كركوك)(400 كيلو فولت)، والضغط العالي (دور- حويجة) (132 كيلو فولت)، (ملا عبدالله- حويجة)، لعمل ارهابي تخريبي باستهداف أسلاك هذه الخطوط بعيارات نارية، مساء يوم أمس وفجر هذا اليوم السبت، أدت إلى انفصالها وخروجها من الخدمة، وقد تأثر تجهيز الطاقة في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين بهذا الاستهداف".
وتعلن وزارة الكهرباء العراقية بين وقت وآخر، عن عمليات استهداف لأسلاك وأبراج الطاقة الكهربائية من قبل مسلحين مجهولين، تؤدي إلى تأثر وانقطاع الطاقة عن بعض المناطق، كان آخرها يوم الخميس الماضي، حينما أعلنت الوزارة أن "عملا إرهابيا تخريبيا" استهدف خط نقل الطاقة (كركوك — ديالى) ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن محافظتي كركوك ونينوى وجزء من محافظة صلاح الدين.
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