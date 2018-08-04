عمل إرهابي يؤثر على عمل الكهرباء في 3 محافظات عراقية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، خروج ثلاثة من خطوط الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة بسبب "عمل إرهابي" وقع بين مساء أمس وفجر اليوم.

بغداد- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة، مصعب المدرس، في بيان له، "تعرضت خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى- كركوك)(400 كيلو فولت)، والضغط العالي (دور- حويجة) (132 كيلو فولت)، (ملا عبدالله- حويجة)، لعمل ارهابي تخريبي باستهداف أسلاك هذه الخطوط بعيارات نارية، مساء يوم أمس وفجر هذا اليوم السبت، أدت إلى انفصالها وخروجها من الخدمة، وقد تأثر تجهيز الطاقة في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين بهذا الاستهداف".

© Sputnik . Artem Kreminsky العراق يتجه إلى إيران لتوفير الكهرباء بعد أحداث البصرة

وأضاف المدرس "باشرت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية بأعمال الصيانة لإعادتها إلى الخدمة خلال الساعات المقبلة".

وتعلن وزارة الكهرباء العراقية بين وقت وآخر، عن عمليات استهداف لأسلاك وأبراج الطاقة الكهربائية من قبل مسلحين مجهولين، تؤدي إلى تأثر وانقطاع الطاقة عن بعض المناطق، كان آخرها يوم الخميس الماضي، حينما أعلنت الوزارة أن "عملا إرهابيا تخريبيا" استهدف خط نقل الطاقة (كركوك — ديالى) ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن محافظتي كركوك ونينوى وجزء من محافظة صلاح الدين.