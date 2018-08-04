الجيش اليمني المدعوم من التحالف يقتحم مدينة الدريهمي

اقتحمت قوات الجيش اليمني، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت 4 أغسطس/ أب، مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد معارك وصفت بـ"العنيفة" مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المشتركة اقتحمت اليوم، بإسناد مكثف من طيران ومروحيات التحالف، مدينة الدريهمي من الجهة الشمالية الغربية وسط معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الجماعة".

© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt "أنصار الله" تعلن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

في الأثناء، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن "مسلحي الجماعة نفذوا عملية استدراج للقوات المشتركة في أطراف مدينة الدريهمي، قتل وأصيب خلالها أعداد كبيرة من المهاجمين".

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" أسروا خلال العملية 35 مقاتلا من القوات المشتركة، وأعطبوا 4 مدرعات خلال المواجهات.