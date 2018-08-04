صحيفة: مفاجأة من مقتدى الصدر تحرم العبادي من رئاسة الوزراء

نقلت صحيفة عراقية عن قيادي في تحالف "سائرون" الذي يدعمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ما وصفته بالمفاجأة التي تزيح رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي من الاستمرار في المنصب.

ذكر أيمن الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن الشروط والنقاط التي وضعها الصدر لتولي منصب رئاسة الوزراء، "لا تنطبق"، على رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، مبينا أنه "لو كانت الكتل السياسية تتفق مع توجيهات وأطروحات الصدر لتشكلت الكتلة الأكبر".

© AP Photo / الصدر يخرج عن صمته ويوجه رسالة تحذيرية للسلطات العراقية

وأضاف أن "إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة، لا يتوقف على الصدر فقط، وإنما على زعماء الكتل في العمل السياسي وتقارب وجهات النظر"، مشيرا إلى أن "هناك اختلافا وتباينا كبيرا في وجهات النظر، ولو كانت الكتل تتفق مع توجيهات وأطروحات الصدر لتشكلت الكتلة الأكبر منذ وقت مبكر".

ولفت إلى أن "الوضع العام لا يتحمل عودة المحاصصة من جديد"، داعيا "السياسيين بأن يدركوا جيدا أن الفضاء الوطني يكمن في تشكيل حكومة تكنوقراط تنسجم مع شروط ونقاط الصدر لتولي منصب رئاسة الوزراء".

ووضع الصدر 40 شرطا لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون مستقلا ومن خارج مجلس النواب، وألا يكون مزدوج الجنسية (اطلع عليها كاملة هنا).