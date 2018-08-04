صحيفة تفجر مفاجأة... هجمات إرهابية تهدد 600 مكان في تونس

نشرت وسائل إعلام تونسية أرقاما ومؤشرات عن عدد البنوك غير المؤمنة في تونس، في معطيات نسبتها لمصادر أمنية وصفتها بـ"المطلعة".

وبحسب ما نقلته قناة "نسمة" الفضائية، عن صحيفة "الشروق" التونسية، فإن "ما يقارب 600 فرع بنكي تابع لـ30 بنكا في تونس ليست مؤمنة، من بينها 50 مقرا بلا كاميرات مراقبة أو أجهزتها معطلة، كما أن العشرات من هذه المؤسسات البنكية ترفض توفير حراسة لفروعها بسبب عبء خلاص أعوان الحراسة، ورغم تحذيرات المؤسسة الأمنية إلا أن بعض البنوك ترفض تأمين مقراتها''.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI تونس... عمال المطارات يلغون إضرابا بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة

وأوضحت المصادر أن "العصابات الإجرامية والعناصر الإرهابية تخطط لإستهداف بنوك وفروع جديدة''، مطالبا المؤسسات البنكية ''بتوفير حماية لمقراتها وتجهيزها بكاميرات مقراتها".

وكان مسلحون قد سطوا على فرع بنك فى محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر، بحسب وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء، يوم الأربعاء الماضي، دون الكشف عن قيمة الأموال التى استولوا عليها.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله "فرع أحد البنوك الواقعة بمدينة القصرين تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بالاستيلاء على مبلغ مالي لم تحدد قيمته بعد ثم لاذ أفرادها بالفرار".

وأضاف المصدر أن "تعزيزات أمنية تحولت على عين المكان للقيام بالمعاينات الضرورية مؤكدا أن التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة".