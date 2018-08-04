عشرات القتلى والمصابين من "النصرة" جراء صد الجيش السوري لهجوم لها شمالي حماة (صور)

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وصول مقاتلي معارضة ومدنيين إلى حماة بعد خروجهم من الجولان

وقال مراسل وكالة " سبوتنيك " في ريف حماة الشمالي: إن مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل الموالية لها شنت اليوم السبت 4 أغسطس/ آب هجوما واسعا باتجاه منطقة الزلاقيات ، مؤكدا أن وحدات الجيش السوري العاملة في المنطقة تمكنت من صد الهجوم وأوقعت عشرات المهاجمين بين قتيل ومصاب.

وأضاف مراسل "سبوتنيك": أن عناصر الجيش السوري أحبطوا محاولة الهجوم التي نفذها مسلحو "جيش العزة" على محور بلدة الزلاقيات شمالي حماة، مشيرا إلى أن المسلحين حاولوا التقدم من مواقعهم في محيط بلدة اللطامنة شمالي حماة باتجاه مواقع الجيش السوري في بلدة الزلاقيات، في وقت كان سلاحا المدفعية والصواريخ في الجيش السوري يكثفان استهدافهم لمواقع وتحركات المسلحين في اللطامنة والزلاقيات والزكاة في المنطقة.

وكانت وحدات الجيش أحبطت بعد ظهر أمس هجوم ارهابيين باتجاه نقاط الجيش على محور الزيارة — المشاريع فى سهل الغاب وقصفت بالمدفعية والصواريخ تجمعاتهم وخطوط امدادهم فى بلدات الزيارة والمشيك وألحقت بهم خسائر بالعتاد والأفراد.

ويسيطر مسلحو "جيش العزة" على عدد من البلدات والقرى في ريف حماة الشمالي ومنها الزكاة واللطامنة والصياد وكفرزيتا والأربعين واللحايا ومعركبة، حيث تعتبر هذا القرى والبلدات من أهم مركز تجمع المسلحين في المنطقة

ويعد "جيش العزة" من أبرز الفصائل المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" شمال غربي سوريا، وخاصة في سهل الغاب والمناطق المحيطة به، وتأسس عام 2012 تحت اسم "لواء شهداء اللطامنة"، وبعد اندماج عدة فصائل أخرى معه تم تغيير اسمه إلى "تجمع العزة" في عام 2013، ثم إلى "جيش العزة" عام 2015، وقد حصل من الولايات المتحدة الأمريكية على دعم مالي كبير وأسلحة نوعية منها صواريخ مضادة للدبابات بما فيها صواريخ 9كا111 فاغوت و‌بي جي إم-71 تاو.

© Sputnik . basel shartouh الجيش السوري يقتل ويجرح عناصر من النصرة في ريف حماة