محمد بن راشد يلعب مع أحفاده (فيديو)

شاركت صحيفة "البيان" الإماراتية، عبر حسابها على "تويتر"، فيديو لحاكم دبي وهو يلعب مع أحفاده في حديقة.
صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد متوسطاً أحفاده #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OFf2rXbhUq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 3, 2018
يذكر أنه بين الفترة والأخرى، تنتشر فيديوهات طريفة لمحمد بن راشد، ومنها وهو يطعم أحد الطيور، ووقوف إحداها على رأسه.
كما انتشر فيديو آخر لحاكم دبي وهو يفاجئ متطوعين أثناء توزيعهم للوجبات الرمضانية على الصائمين في الشارع، في شهر رمضان.
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