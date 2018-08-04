محمد بن راشد يلعب مع أحفاده (فيديو)

على الرغم من انشغالاته اليومية، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دائما ما يجد وقتا لأبنائه وأحفاده.

شاركت صحيفة "البيان" الإماراتية، عبر حسابها على "تويتر"، فيديو لحاكم دبي وهو يلعب مع أحفاده في حديقة.

​يذكر أنه بين الفترة والأخرى، تنتشر فيديوهات طريفة لمحمد بن راشد، ومنها وهو يطعم أحد الطيور، ووقوف إحداها على رأسه.

كما انتشر فيديو آخر لحاكم دبي وهو يفاجئ متطوعين أثناء توزيعهم للوجبات الرمضانية على الصائمين في الشارع، في شهر رمضان.