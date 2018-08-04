محمد بن راشد يوجه رسالة إلى "دول نفطية لا تملك مصيرها"

وجه محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم السبت، رسالة إلى "دول نفطية لا تملك مصيرها".

وقال محمد بن راشد إن الخوض في السياسة "في عالمنا العربي هو مضيعة للوقت".

وأضاف "ومفسدة للأخلاق.. ومَهلكة للموارد.. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان.. والتاريخ هو الشاهد.. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها".

#علمتني_الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت.. ومَفسدة للأخلاق.. ومَهلكة للموارد.. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان.. والتاريخ هو الشاهد.. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 4, 2018

وتابع محمد بن راشد على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أنه "لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين".

واعتبر بن راشد أن أزمة العالم العربي في الإدارة وليست في الموارد، وضرب مثلا على ذلك "انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا.. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر، ولا تملك مصيرها التنموي..ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها".

لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد..انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا.. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر،ولا تملك مصيرها التنموي..ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 4, 2018

وأكد محمد بن راشد أنه في عالمنا العربي السياسي يدير التعليم والإعلام والرياضة والاقتصاد.

مشيرا إلى أن وظيفة السياسي الحقيقية هي "تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم".

في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الاعلام، ويدير حتى الرياضة!

وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الاعمال والاعلامي وغيرهم. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلا من افتعالها..وبناء المنجزات بدلا من هدمها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 4, 2018

وقال في نهاية حديثه عبر تويتر "وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلا من افتعالها…وبناء المنجزات بدلا من هدمها".