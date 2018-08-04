سؤال مفاجئ بشأن "طائرات التجسس"... شاهد رد فعل سفير إيطاليا في ليبيا

وصفت صحيفة "المرصد" الليبية، إجابة السفير الإيطالي لدى ليبيا، غوزيبي بيروني، عن سؤال حول انتهاك بلاده السيادة الليبية بأنه "تهرب".

وكان الإعلامي الليبي نبيل الحاج، قد وجه سؤالا إلى بيروني عبر برنامج أكثر المذاع على "قناة ليبيا"، عن هوية طائرات تجسس من طراز "غلف ستريم" التي تقلع من قاعدة تراباني جنوبي إيطاليا فى مهام تمشيطية في الأجواء الليبية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الإيطالية، فأجابه السفير بالنفي.

ورد بيروني عن السؤال بأن هذه الطائرات ليست إيطالية ولم ينف حقيقة أنها تقلع بالفعل من بلاده لكنه رفض الكشف عن هويتها وقال ضاحكا: "ليست إيطالية، ليست إيطالية، ربما صربية أو حتى إسبانية، لكن ليست إيطالية"، وفقا للصحيفة.

من جانبه استطرد الإعلامي الحاج بسؤال آخر عن ما إذا كانت هذه الطائرات أمريكية مشيرا إلى تقرير من صحيفة "إلماتينو" الإيطالية قال إن هذه الطائرات تنتهك السيادة الليبية.

الا أن السفير بيروني تهرب من الإجابة عن السؤال بشتى الطرق ورد على السؤال قائلا إنه يجب أن يتم توجيهه إلى الأمريكيين فى حال هناك ما يشير لهم وليس له.

وكانت "المرصد" نشرت تقريرا قالت فيه: "عاد سلاح الجو الإيطالي إلى تكثيف طلعاته فوق أجواء مناطق غربي ليبيا وهو ما لاحظه العديدون من هواة متابعة الملاحة الجوية ووثقه أحد في مقطع فيديو التقطه عبر هاتفه من تطبيق "فلايت رادار"، كما هو في هذا المقطع.