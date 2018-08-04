الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد في اليمن بما يشمل الحديدة ويدين الغارات عليها

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أطراف النزاع في اليمن إلى خفض التصعيد في كافة المناطق على خلفية الغارات الأخيرة التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. دعا بيان مشترك لممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيدس، أطراف النزاع في اليمن إلى

© AP Photo / Uncredited إصابة 3 جنود من قوات الحزام الأمني بتفجير سيارة مفخخة في أبين جنوبي اليمن

الالتزام الصادق تجاه المساعي الدبلوماسية للأمم المتحدة، وترجمة ذلك الالتزام إلى خفض للتصعيد في كافة مناطق الصراع، بما فيها الحديدة، معبرا عن "إدانته الشديدة للهجمات ضد المدنيين".

ووصف البيان "الغارات الجوية المتتالية بالحديدة" بأنها "تذكير مأساوي بأن القانون الدولي… يتم خرقه بشكل يومي في اليمن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.