الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد في اليمن بما يشمل الحديدة ويدين الغارات عليها

القاهرة — سبوتنيك. دعا بيان مشترك لممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيدس، أطراف النزاع في اليمن إلى
ووصف البيان "الغارات الجوية المتتالية بالحديدة" بأنها "تذكير مأساوي بأن القانون الدولي… يتم خرقه بشكل يومي في اليمن".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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