"أنصار الله" يعلنون استعادة مواقع قبالة منفذ علب الحدودي بين اليمن والسعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مساء اليوم السبت، أن قواتها استعادت عدة مواقع قبالة منفذ حدودي دولي بين اليمن والسعودية من قبضة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد في اليمن بما يشمل الحديدة ويدين الغارات عليها

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن مسلحي الحوثيين "سيطروا اليوم، على مواقع قبالة منفذ علب في قطاع عسير جنوب غربي السعودية".

وأشارت إلى وقوع قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي خلال استعادة مسلحي "أنصار الله" تلك المواقع المحاذية لمنفذ علب الحدودي الدولي، و"اغتنام عربة سعودية من نوع برادلي، وجرافة عسكرية" في العملية التي تخللها قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات لقوات الرئيس هادي قبالة المنفذ.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.