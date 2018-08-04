وزير خارجية إيطاليا يصل إلى القاهرة لبحث قضية محاربة الإرهاب والأوضاع في ليبيا

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو، لعقد لقاءات مع نظيره المصري سامح شكري، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب.