تسجيل
21:10 04 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    نائب ليبي: البرلمان لن يتمكن من تمرير قانون الاستفتاء على الدستور لسببين

    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف عضو في مجلس النواب الليبي عن عدم قدرة البرلمان على تمرير قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد، لسببين.

    قال عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، إن البرلمان الليبي لم يتمكن من تمرير قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد، لعدة أسباب أهمها؛ وجود مخاوف "غير مبررة" لدى بعض أعضاء مجلس النواب، بشأن بعض مواد مسودة الدستور.

    طائرة تجسس
    © AP Photo / Pavlos Vrionides
    سؤال مفاجئ بشأن "طائرات التجسس"... شاهد رد فعل سفير إيطاليا في ليبيا
    وكان البرلمان الليبي، قد أجل في جلسة 31 يوليو/ تموز الماضي التصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، إلى 13 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن تعثر التصويت على القانون بسبب خلاف على المادة الثامنة، التي تنص على أنه "في حال رفض الليبيون للدستور، تحل هيئة صياغة الدستور الحالية، ويكون للبرلمان أن يشكل لجنة تضم 30 من المتخصصين".

    وأضاف فحيمة لـ"سبوتنيك" أن نواب البرلمان يربطون بين موقفهم من مسودة الدستور، وبين التصويت على قانون الاستفتاء عليه، ويستغلون عدم اطلاع الناس على مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه، ويروجون إشاعات وأفكارا غريبة لا علاقة لها بالواقع.

    وأشار فحيمة إلى أنه على الرغم من أن نواب البرلمان سبق وتوافقوا على تعديل قانون الاستفتاء ليتضمن، إلغاء النص الخاص بضرورة تعليل الاستفتاء بـ(لا) لتصبح "الاستفتاء بنعم أو لا دون ذكر السبب"، وتقسيم  البلاد إلى ثلاثة دوائر للاستفتاء، بحيث يجب أن تحصل المسودة على نسبة 51% من عدد المقترعين، في كل دائرة بشرط أن يبلغ العدد الإجمالي، ثلثي عدد المقترعين في كامل البلاد، إلا أن النواب خلال جلسة التصويت تراجعوا عن موافقتهم للتعديلات، ورفضوا التعديلات.

    أما السبب الثاني، وفقا لافحيمة، لتعثر إقرار البرلمان لقانون التصويت، فهو الخلاف بين النواب حول النصاب المطلوب للتصويت على القانون، موضحا أن البعض يرى أن قانون الاستفتاء هو أحد قوانين الانتخابات، التي حدد الإعلان الدستوري لها أغلبية 120 صوتا، والبعض الآخر يرى أن قانون الاستفتاء ليس من ضمن قوانين الانتخابات، وأن المشرع قد سكت عنه في الإعلان الدستوري وبالتالي يعتبر قانونا عاديا،  كأي قانون يمكن تمريره بالأغلبية البسيطة"50+1".

    انظر أيضا:

    سؤال مفاجئ بشأن "طائرات التجسس"... شاهد رد فعل سفير إيطاليا في ليبيا
    الفلبين تهدد بإرسال سفينة حربية إلى شواطئ ليبيا
    مؤسسات مدنية تقاوم الأفكار المتشددة قبيل الانتخابات في ليبيا
    طرق بديلة للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي في ليبيا
    فزع في ليبيا بسبب سمكة سامة انتشرت على الشواطئ
    استثمار أم استعمار .. الحضور الأمريكي في ليبيا وعلاقته بالنفط وإيران
    أحد أهم حقول إنتاج الغاز وسط ليبيا يخرج عن الخدمة
    ليبيا: إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية غربي البلاد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الحكومة الليبية, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    راقصون خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد في ليما، بيرو 29 يوليو/ تموز 2018
    من محادثات سوتشي السورية إلى المهرجانات الصيفية في بقاع العالم - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك