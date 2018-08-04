مقتل 6 أشخاص وإصابة 27 آخرين في انقلاب حافلة غربي مصر

وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات لتلقي العلاج. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وقال مصدر أمني إن الحافلة كانت في طريقها من مرسي مطروح إلى مدينة الإسكندرية عاصمة محافظة الإسكندرية المجاورة. وتطل المحافظتان على البحر المتوسط.
وتعتبر حوادث الطرق في مصر واحدة من أعلى المعدلات في العالم لرعونة بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق.
وفي تقرير منظمة الصحة العالمية عن عام 2016 قالت المنظمة إن "عدد ضحايا حوادث الطرق بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتلى ومصابين".
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