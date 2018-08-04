مقتل 6 أشخاص وإصابة 27 آخرين في انقلاب حافلة غربي مصر

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على طريق سريع في محافظة مطروح غربي البلاد.

وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات لتلقي العلاج. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / Asmaa Waguih وفاة 12 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادث سير جنوبي مصر

وقال مصدر أمني إن الحافلة كانت في طريقها من مرسي مطروح إلى مدينة الإسكندرية عاصمة محافظة الإسكندرية المجاورة. وتطل المحافظتان على البحر المتوسط.

وتعتبر حوادث الطرق في مصر واحدة من أعلى المعدلات في العالم لرعونة بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق.

وفي تقرير منظمة الصحة العالمية عن عام 2016 قالت المنظمة إن "عدد ضحايا حوادث الطرق بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتلى ومصابين".