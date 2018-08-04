كوريا الشمالية تهنئ منانغاغوا لانتخابه رئيسا لزيمبابوي

قدمت كوريا الشمالية، اليوم السبت، التهنئة إلى إيميرسون منانغاغوا، عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية في زيمبابوي.

القاهرة — سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن رئيس المجلس الأعلى للشعب، الرئيس الفخري للبلاد، كيم جونغ نام، "أرسل رسالة تهنئة إلى إيميرسون دامبودزو منانغاغوا، رئيس زيمبابوي المنتخب".



© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi, File مثول أنصار المعارضة في زيمبابوي أمام المحكمة في هاراري

وقالت الوكالة إن الرسالة تمنت لمنانغاغوا النجاح في مهمته "إيمانا بنمو الروابط الثنائية الودية والقائمة على التعاون".

وفاز منانغاغوا، أمس الجمعة، بالانتخابات الرئاسية في زيمبابوي بعد فرز الأصوات في المحافظات العشر في البلاد.

وصوت لمنانغاغوا، الذي يمثل الحزب الحاكم في زيمبابوي، "الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي — الجبهة الوطنية"، حوالي أكثر من 2.46 مليون ناخب، بينما حصل منافسه الرئيسي للانتخابات الرئاسية، نلسون شاميسا، زعيم "حركة التغيير الديمقراطي"ـ على نحو 2.15 مليون صوت.

وكان تشاميسا قد عبر عن رفضه للنتائج، مطلقا اتهامات بتزوير الانتخابات.

هذا ونظمت زيمبابوي انتخابات عامة الاثنين الماضي، وهي الأولى التي تجري في غياب الرئيس السابق روبرت موغابي، لاختيار رئيس سيحكم البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى أعضاء البرلمان.

واندلعت مواجهات، يوم الأربعاء، في هاراري، عاصمة زيمبابوي، مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات.