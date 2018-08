الأردن يدعو المجتمع الدولي لتمكين "الأونروا" من أداء واجبها الأخلاقي تجاه اللاجئين

عمان — سبوتنيك. أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، مساء اليوم السبت، بأن الوزير أيمن الصفدي "استعرض في اتصال هاتفي مع المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، التحديات التي تواجهها الوكالة والخطوات القادمة التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس".

وشدد الصفدي، على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.