الأردن يدعو المجتمع الدولي لتمكين "الأونروا" من أداء واجبها الأخلاقي تجاه اللاجئين

حذر الأردن من الانعكاسات السلبية لاستمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأكد ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتمكين الوكالة من أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين.

عمان — سبوتنيك. أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، مساء اليوم السبت، بأن الوزير أيمن الصفدي "استعرض في اتصال هاتفي مع المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، التحديات التي تواجهها الوكالة والخطوات القادمة التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس".

وشدد الصفدي، على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

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وأكد الصفدي أن "تعزيز قدرة الوكالة للقيام بدورها ضرورة حياتية للاجئين الفلسطينيين وموقف سياسي لدعم حقوقهم التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة يجب أن يؤكده المجتمع الدولي عبر خطوات عملية توفر الإمكانات التي تمكن الوكالة أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين".

وتابع قائلاً إن "تمكين (الأونروا) من الاستمرار في تقديم خدماتها مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي والتي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض".

ونظم الأردن، في آذار/ مارس الماضي، مؤتمرا دوليا لدعم "الأونروا" في روما بالتنسيق مع مصر التي كانت ترأس اللجنة الاستشارية للوكالة وقتذاك والسويد.

وحضر المؤتمر الذي أثمر دعما ماليا تجاوز 100 مليون دولار أكثر من سبعين دولة أكدت دعمها للوكالة ودورها. كما نظمت المملكة والسويد مؤتمرا لدعم "الأونروا" على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي.

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وثمن كرينبول الجهود التي تقوم بها المملكة لإيجاد حلول فعالة لتحديات الوكالة المالية ولضمان استمرار الدعم الدولي للوكالة حسب تكليفها الأممي.

ووفق البيان "سيلتقي وزير الخارجية الأردني المفوض العام للوكالة في عمان الأسبوع القادم لاستكمال بحث سبل تنسيق الجهود لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة".

وتعاني "الأونروا"، منذ سنوات، عجزا ماليا؛ كان من أبرز ملامحه توقف الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي عن تقديم دعمها البالغ 300 مليون دولار، ما أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.

وبفعل الأزمة المالية أرسلت "أونروا"، صباح الأربعاء قبل الماضي، رسائل لنحو ألف من موظفيها تبلغ 125 منهم بالاستغناء عن خدماتهم بشكل نهائي، وبأنها ستغير عقود الآخرين للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري (دوام جزئي).

وعقب ساعات من تسلم الرسائل اعتصم المئات من موظفي الوكالة أمام مقرها بقطاع غزة احتجاجا على قرارات الفصل من العمل وتقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة.

وردد المعتصمون هتافات تطالب الأونروا بالتراجع عن قرار فصل الموظفين الذين أمضوا أعواما في وظائفهم، ورفعوا لافتات خطوا عليها شعارات منددة بقرار "الأونروا" تقليص خدماتها الغذائية والعلاجية والإغاثية والتعليمية.