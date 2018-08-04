شرطة أبوظبي تطلق تحذيرا للمواطنين

أطلقت شرطة إمارة أبوظبي، اليوم السبت، تحذيرا لكل مواطنيها، بشأن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، في الساعات المتأخرة من الليل.

ودعت شرطة أبوظبي، لعدم كتابة الرقم السري على البطاقة، أو قبول المساعدة من الغرباء بعد إنهاء عملية السحب والحصول على الأموال خشية من التعرض للسرقة، وذلك في إطار حملتها "سفر آمن"، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، للتوعية بالإجراءات الوقائية للجمهور و"خصوص المسافرين" أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الدولة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

كما حثت شرطة أبوظبي، على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، عند السفر، بتأمين المساكن والمقتنيات الثمينة وإحكام أغلاق الأبواب والاستعانة بأي من الأقارب أو الأصدقاء، بالتأكد من عدم وجود أية آثار تدل على عدم وجود أحد في البيت مثل الصحف، وبروشورات وملصقات الدعاية وغيرها.

ضمن حملة سفر آمن…#شرطة_أبوظبي تدعو للحذر عند سحب الأموال من الصراف الآلي ليلاً pic.twitter.com/yh0qVAbYip — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) August 4, 2018

ونصح، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، "بإخفاء الأموال عن عيون الفضوليين أثناء التنقل، وتجنب سحب وحمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل، والاستعانة بـ بطاقة الائتمان، وعدم الالتفات لكل من يعترض طريقك بعد سحب الأموال، والحذر والانتباه من أي شخص يقترب منك أثناء السحب من الصراف الآلي".