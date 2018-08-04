السودان: مجلس الأحزاب يتحدث عن مرشح للرئاسة

تحدث الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، عن قرار هام يتخذ بشأن الرئاسة في السودان.

وقال مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، اليوم السبت، إنه يتوقع أن تتطابق "رؤية حزب المؤتمر الوطني مع القوى السياسية في ما يخص مرشح رئاسة الجمهورية والانتخابات الرئاسية القادمة، بناء على ترتيبات وطنية وتنسيق محكم وشامل وعريض"، حسب شبكة "الشروق" السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH البشير يعلن خطوة جديدة في الحرب على "القطط السمان"

وأضاف الأمين العام للمجلس، عبود جابر، أن ترشيح وإعادة انتخاب المشير عمر البشير في الانتخابات الرئاسية 2020 "يمثل رؤية غالبية القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في البلاد".

وأكد عبود دعوة مجلس أحزاب الوحدة الوطنية والحركات الموقعة والمجتمع المدني في البلاد لتعزيز عملية الحوار الوطني المتعلقة بالتعديلات المتضمنة في دستور 2005.

وامتدح عبود جابر الشراكة والتواصل السياسي بين القوى السياسية "فيما يلي عملية التشاور والتفاكر البيني بشأن قانون الانتخابات وقانون الأحزاب الهادف لإنجاح الانتخابات القادمة، وتجويد وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن العام".