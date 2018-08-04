السودان: مجلس الأحزاب يتحدث عن مرشح للرئاسة

وقال مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، اليوم السبت، إنه يتوقع أن تتطابق "رؤية حزب المؤتمر الوطني مع القوى السياسية في ما يخص مرشح رئاسة الجمهورية والانتخابات الرئاسية القادمة، بناء على ترتيبات وطنية وتنسيق محكم وشامل وعريض"، حسب شبكة "الشروق" السودانية.
وأكد عبود دعوة مجلس أحزاب الوحدة الوطنية والحركات الموقعة والمجتمع المدني في البلاد لتعزيز عملية الحوار الوطني المتعلقة بالتعديلات المتضمنة في دستور 2005.
وامتدح عبود جابر الشراكة والتواصل السياسي بين القوى السياسية "فيما يلي عملية التشاور والتفاكر البيني بشأن قانون الانتخابات وقانون الأحزاب الهادف لإنجاح الانتخابات القادمة، وتجويد وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن العام".
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