الإعلام الحربي والدور الذي لعبه في مواجهة الإرهاب في سوريا

وجاء كلام مدير معهد الإعداد الإعلامي في ندوة أقامها اليوم السبت 4 آب/ أغسطس بالتعاون مع الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري لمناقشة أهمية الإعلام الحربي ودوره في مواجهة الإرهاب في سوريا.
واعتبر ابراهيم أن الأمر المنطقي أن يكون الإعلام الحربي في وسائل الإعلام السورية هو الأساس في تغطية الأحداث الجارية. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
من جهته أشار نائب رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية، العقيد أيمن علي، إلى دور الإدارة السياسية في توفير المعلومة الدقيقة حول نتائج العمليات العسكرية للجيش العربي السوري وعلى مختلف الجبهات.
ولفت العقيد علي إلى أن الإدارة السياسية ساهمت في تقديم التسهيلات لعدد كبير من البعثات الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية لتغطية وقائع الحرب على الإرهاب.
وأضاف: في عام 2014 فقط تم تنظيم 33 زيارة لوسائل إعلام من دول مختلفة منها 13 جولة لوسائل إعلام من فرنسا و11 جولة لوسائل من بريطانيا وجولتان لصحفيين قدموا من إسبانيا إضافة إلى وفود إعلامية من دول أخرى.
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