الخارجية السودانية تعلق على "الأجندات الخفية وتقسيم السلطة"

علقت الخارجية السودانية، اليوم السبت، على "الأجندات الخفية وتقسيم السلطة".

وقال وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، إن السودان ليس له "أجندة خفية حول اتفاق فرقاء جنوب السودان المزمع توقيعه غدا الأحد في الخرطوم"، حسب شبكة "الشروق" السودانية.

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وأكد الوزير أن هناك ضمانات لإنفاذ الاتفاق حول "تقسيم السلطة والترتيبات الأمنية، تتمثل في مواطن الجنوب سوداني ودول الإقليم".

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي له، أن جنوب السودان تعد دولة جارة وشقيقة وللسودان علاقات متشابكة معها.

وأوضح أن دولته تريد الأمن والاستقرار للجنوب، "استقراره وأمنه من أمننا، وانتعاش اقتصاده يساعد على انتعاش اقتصاد بلادنا".

وأشار وزير الخارجية السوداني، إلى أن مبادرة فرقاء جنوب السودان، لم تنطلق بعيدا عن المجتمع الدولي، وأنه أجرى اتصالات مع مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حول الأمر.

ونقلت المفاوضات الخاصة في جنوب السودان إلى الخرطوم بعد موافقة رئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس كينيا، ورئيس يوغندا، والرئيس سلفاكير.