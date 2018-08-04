اليمن: مقتل 50 من "أنصار الله" و10 من قوات هادي بمعارك على الحدود السعودية

استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، اليوم السبت، مواقع في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية من جماعة "أنصار الله".

القاهرة — سبوتنيك. قال المركز الإعلامي للجيش اليمني على "تويتر" إن "قوات الجيش، مسنودة بطيران التحالف، حررت مواقع مهمة في منطقتي سداح وملحان في مديرية المصلوب غرب الجوف، إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

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وأشار المركز إلى مقتل نحو 50 مسلحا من "أنصار الله" وإصابة وأسر العشرات منهم خلال المعارك الدائرة لليوم الرابع على التوالي، لافتا إلى تدمير ثلاثة أطقم وعربة لمسلحي "أنصار الله".

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن 10 عسكريين من قوات الرئيس هادي قتلوا وأصيب 24 آخرون خلال صد زحف واسع نفذته في منطقة سداح في مديرية المصلوب.

وأضاف المصدر أن مسلحي "أنصار الله" أعطبوا عددا من الآليات العسكرية في المعارك التي استمرت ساعات.

وتقود السعودية والإمارات منذ 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.