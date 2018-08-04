اليمن... "أنصار الله" تسيطر على مواقع في نجران جنوب غربي السعودية

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، هجوما على مواقع للجيش السعودي وقوات يمنية في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن هجوماً واسعاً شنه مسلحو "أنصار الله" على مواقع للجيش السعودي وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جنوب جبل السديس في نجران، تمكنوا خلاله من السيطرة على عدد منها.

وأضاف أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين جراء الهجوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "أنصار الله" استعادة السيطرة على مواقع قبالة منفذ علب الحدودي بقطاع عسير، من قبضة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف.

وتقود السعودية والإمارات منذ آذار/ مارس 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة. كما قُتل أو جُرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.