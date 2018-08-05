بعد الهجوم على "أنصار الله"... الحوثي يصف مسؤولا كويتيا بـ"الذباب"

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، أمس السبت، على خطاب مندوب الكويت منصور العتيبي في الجلسة الخاصة باليمن في مجلس الأمن.

وقال الحوثي، إن سذاجة مندوب الكويت بمجلس الأمن، "تؤكد أنه يعمل بخلاف السياسة الأميرية".

وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر "ما سمعناه منه-أي العتيبي- غير ما نعرفه عن الأمير، لقد تخلى عن لباقة ساسة الكويت".

ووصف محمد على الحوثي، مندوب الكويت لدى مجلس الأمن بـ"الكاذب، وكأنه ذباب إلكتروني".

سذاجة مندوب الكويت بمجلس الأمن تؤكد أنه يعمل بخلاف السياسةالأميرية

فماسمعناه منه غير ما نعرفه عن الأمير

لقدتخلى عن لباقةساسة الكويت

وكذب كانه ذباب إلكتروني

اوكملهم يذكر بتضليل نظام صدام الذي مارسه ع الكويت ليشهدبقبح تكراره ضد اليمن

فأي انحطاط حمله حتى يبرر لعدوان الإرهاب ضداليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 4, 2018

وأشار الحوثي إلى أن العتيبي "يذكر بتضليل نظام صدام الذي مارسه على الكويت ليشهد بقبح تكراره ضد اليمن".

وكان العتيبي قد أكد في جلسة مجلس الأمن أنه من غير المقبول "تهديد الحوثيين للملاحة الدولية واستخدامهم المواطنين دروعا بشرية في اليمن".

واعتبر العتيبي أن سيطرة "الحوثيين" على الحديدة يبدد أية مقاصد في اتجاه جهود الإغاثة.

وأوضح العتيبي أن أنصار الله "تمارس أنماطا جديدة من التحدي للمجتمع الدولي، وتشكل تهديدا باستهداف الملاحة الدولية".

وكان الحوثي قد وجه تهديدات جديدة لدول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في خطاب ألقاه أمام الحشود مشاركة في مسيرة شهدتها العاصمة صنعاء يوم الجمعة الماضي.

وأكد الحوثي في خطابه أن اليمن قادرة على الوصول إلى الأهداف العسكرية والحيوية لدول التحالف حتى وإن كانت تلك الأهداف مخفية تحت الأرض، بحسب وكالة الصحافة اليمنية التابعة للجماعة.