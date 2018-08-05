يخت محمد بن سلمان يرسو على سواحل "نيوم" (صورة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليخت ضخم يرسو على شاطئ مدينة "نيوم" شمال غربي السعودية، قالوا إنه يخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي كان قد اشتراه قبل عدة أشهر بـ 550 مليون دولار.

وتظهر الصورة المتداولة، التي لم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحتها، اليخت الضخم الفاره في ميناء "نيوم" شمال غربي السعودية، المدينة الضخمة التي أعلن ابن سلمان العام الماضي عن خطة بنائها على مساحة 26500 كيلومتر مربع بتكلفة 500 مليار دولار.

ويعد اليخت في المركز الـ15 بين أكبر اليخوت في العالم، وصنع عام 2011، ويبلغ طوله 439 قدما ويتسع لـ24 ضيفا يمكن أن يمكثوا في 12 غرفة، كما يضم مهبطي طائرات وحائط تسلق ومنتجع كامل التجهيز، إضافة إلى 3 أحواض سباحة وغرفة تحت الماء.

وصول يخت ولي العهد الامير / محمد بن سلمان

الى نيوم اليوم pic.twitter.com/jb1bYWQh0O — نايف الوصي (@blJtvhk10wPHxgP) August 5, 2018

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت إن ابن سلمان، اشترى اليخت في صيف عام 2014، أثناء قضائه إجازة في جنوب فرنسا، حين أعجب به وهو أحد اليخوت التي كان يملكها رجل الأعمال الروسي يوري شيفلر.

بدوره، رد ابن سلمان للمرة الأولى على حقيقة شرائه يختا وقصرا في باريس، قائلا إن مشترياته الثمينة جزء من حياته الشخصية الغنية التي يعيشها باعتباره ابن عائلة ملكية وليس مناضلا أو من أبناء الطبقة الكادحة.