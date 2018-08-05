الجيش المصري يعلن القضاء على 52 مسلحا في سيناء (فيديو)

أعلن الجيش المصري القضاء على 39 مسلحا في مناطق متفرقة من شمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى القضاء على 13 مسلحا آخرين في العريش بشمال سيناء، خلال الأيام الماضية، وفي إطار العملية الشاملة "سيناء 2018".

وقال الجيش المصري، في بيان له اليوم الأحد، 5 أغسطس/أب: "استكمالا لمسيرة البطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة في ملاحقه العناصر الإرهابية بالعملية الشاملة سيناء 2018، أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن، القضاء على 39 فردا تكفيريا شديدي الخطورة، وبحوزتهم 5 بنادق آلية وكميات من الذخيرة ونظارة ميدان وعبوة ناسفة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء".

وأضاف البيان: أنه تم "تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش، أسفرت عن القضاء على 13 فردا تكفيريا شديدي الخطورة، والتحفظ علي 3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، وعبوتين ناسفتين".

كما لفت البيان، إلى أنه جرى "تنفيذ مداهمات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة المدنية نتج عنها القبض على 49 فردا تكفيريا شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء".

وأطلق الجيش المصري، في فبراير/ شباط، الماضي، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وذلك قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/ شباط الجاري.