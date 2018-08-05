وسط اجتماعات عاجلة... عرض جديد إلى قطر

قالت السلطات الحكومية في الأردن، إن قطر ستبدأ النظر في طلبات أولى خطوات التوجيه الصادر من أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت تم عرض فرصا استثمارية في 5 قطاعات حيوية على الدوحة.

ووفقا لـ"وكالة زاد الأردن الإخبارية"، رجحت وزارة العمل الأردنية أن تقوم قطر بطلب المزيد من الأيدي العاملة الأردنية خلال الأعوام المقبلة. وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخطيب، إنه "علم بوجود توجه قطري لزيادة عدد فرص العمل للأردنيين عن 10 آلاف وظيفة خصوصا في ظل اقتراب كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر".

© AP Photo / Pool/Brendan Smialowski "عطل مفاجئ" يؤخر أولى خطوات توجيه أمير قطر

وأضاف أن مسموعيات المواطن الأردني في الخارج تزيد من فرص قبوله بالوظائف، إضافة إلى الذكاء والقدرات والكفاءات العالية التي يتميز بها، مشيرا إلى أن قطر ستبدأ النظر بطلبات التوظيف المقدمة عبر المنصة الإلكترونية للوظائف القطرية، التي سجلت 118 ألف طلب.

في هذه الأثناء، كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، عن مشاريع استثمارية سيتم عرضها على السلطات القطرية في 5 قطاعات حيوية، خلال زيارة عاجلة يقوم بها وفد أردني الأيام المقبلة، وذلك وفقا لـ"وكالة أنباء سرايا الأردنية".

وقال شحادة، إن "الزيارة تأتي بدعوة من السلطات القطرية، مبينا أن الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها على الجانب القطري تتركز في قطاعات البنية التحتية والصحة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى السياحة والمياه".

وأوضح، أن "المشاريع ستعرض خلال اجتماعات ستعقد في الدوحة مع وزيري المالية والداخلية القطري تتضمن دراسات أولية حول طبيعة المشروع والكلف المبدئية للمشاريع، مشيرا إلى اجتماعات ستعقد أيضا مع رجال أعمال قطريين لتعريفهم ببيئة الأعمال والمزايا والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين الراغبين في اقامة مشاريع على أرض المملكة.

وكان وزير العمل الأردني سمير مراد، أطلق الأربعاء الماضي، المنصة الإلكترونية الأردنية القطرية للتوظيف. وقال مراد، في مؤتمر صحفي، إن وزارة العمل القطرية تتولى مهمة تزويد الأردن بالأسماء التي وقع عليها الاختيار للتوظيف. وأضاف أن صحة البيانات المدرجة على المنصة مسؤولية الباحث عن العمل، وذلك وفقا لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly الأردن يبدأ رسميا أولى خطوات توجيه أمير قطر

كما أعلن مراد أنه تم الاتفاق على آلية عمل واضحة وسريعة، أولها سيكون بتشغيل 1000 شخص خلال الشهرين المقبلين، في حين الـ 9000 وظيفة المتبقية، جاء إنشاء منصة الإلكترونية مشتركة ليتمكن الشباب والشابات الأردنيين من تقديم الطلبات.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية، بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.